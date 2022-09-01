Скачать терминал MT4

MetaTrader 4 – здесь Вы можете скачать и установить торговый терминал МетаТрейдер 4, для компьютеров под управлением Windows. Также мы предоставляем Вам возможность открыть реальный торговый счет.

MT4 – программа, которая работает как торговая платформа для рынка Форекс и имеет много положительных отзывов. Множество бесплатных советников, актуальные индикаторы – все для того, чтобы торговать на FOREX было максимально выгодно и удобно.

Пользоваться программой относительно просто, работать с ней не составит труда – учебный демо-счет, для прохождения обучения, поможет Вам в этом.

Пожалуйста, нажмите на эту кнопку, для загрузки MetaTrader 4: